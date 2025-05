Rui Tavares assume sem tabus ambição de ser partido de governação

Lisboa, 14 mai 2025 (Lusa) -- O porta-voz do Livre, Rui Tavares, assumiu hoje que, no caso do seu partido, está mais do que quebrado o "tabu da governação" e pediu a confiança dos eleitores para provar que as suas escolhas são as melhores.