"Com a indicação do responsável daquele Gabinete, o projeto marca um passo importante rumo ao início de diversos processos, entre eles estudos ambientais, estudos científicos, e mobilização de financiamentos visando a sua materialização", lê-se numa nota do gabinete do ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela.

Prevista há vários anos para produção de eletricidade, a ideia de Mphanda Nkuwa foi relançada em 2018 pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e poderá ser a maior barragem de Moçambique depois de Cahora Bassa, situada 60 quilómetros a jusante desta, também no rio Zambeze, interior centro de Moçambique - 1.500 quilómetros a noroeste de Maputo, a capital moçambicana.