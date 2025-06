"Do ponto de vista do PRR, não é nossa intenção neste momento estar a reprogramá-lo com vista a dotar a área da defesa de maneira diferente do que está hoje em execução", disse Luís Montenegro, falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas à margem de uma reunião do Conselho Europeu dedicada à área da segurança.

O chefe de Governo lembrou existirem já "alguns investimentos" incluídos no PRR dedicados à defesa (como relacionados com infraestruturas das forças armadas), mas que tal programa "não será usado" para financiar as novas prioridades dada a atual instabilidade geopolítica.

De acordo com Luís Montenegro, o Executivo tenciona antes "aproveitar os mecanismos de financiamento já colocados diretamente para esta área", nomeadamente após o país ter ativado a cláusula de salvaguarda ao abrigo das regras orçamentais para poder gastar mais sem incorrer num procedimento por défice excessivo.

"Temos aberto um diálogo com a Comissão [...] e temos abertas todas abertas todas as possibilidades de financiamento", apontou.

Como a Lusa já noticiou, o Governo já manifestou ao executivo comunitário "a predisposição" para recorrer ao programa de 150 mil milhões de euros de empréstimos em condições favoráveis para compras conjuntas no setor.

Luís Montenegro demonstrou ainda interesse em recorrer a "outras fontes de financiamento que venham a ser decididas", que Portugal estará "empenhado em poder usar".

Portugal antecipou, para este ano, a meta de alocar 2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) à área da defesa e, de acordo com Luís Montenegro, isso será feito apenas "à custa do orçamento" nacional.

Hoje mesmo, Portugal submeteu hoje a Bruxelas o sétimo pedido de pagamento do PRR, que inclui marcos e metas associados a 21 investimentos e cinco reformas.

Ao todo, o PRR português tem um valor de 22,2 mil milhões de euros, com 16,3 mil milhões de euros em subvenções e 5,9 mil milhões de euros em empréstimos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que dizem respeito a 376 investimentos e a 87 reformas.

Atualmente, o país já recebeu 8,49 mil milhões de euros em subvenções e 2,9 mil milhões de euros em empréstimos e a taxa de execução do plano é de 33%.

