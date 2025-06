Os resultados de sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,94%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,97% e o alargado S&P500 progrediu 0,80%.

Os investidores receberam com agrado o anúncio pela Casa Branca de um possível adiamento da data de 09 de julho, a partir da qual deveriam entrar em vigor taxas alfandegárias mais elevadas sobre importações provenientes de dezenas de países.

"É importante, porque mostra uma flexibilidade inesperada" de Donald Trump, comentou Christopher Low, analista na FHN Financial, em declarações à AFP.

Em nome da defesa da produção nacional, Trump impôs, desde que regressou à Casa Branca, taxas alfandegárias setoriais, como sobre o aço e o alumínio.

Mas também visou dezenas de parceiros comerciais dos EUA com taxas proibitivas, o que criou pânico em Wall Street.

Entretanto, Trump decidiu uma pausa até 09 de julho, para dar tempo à realização de negociações.

Nos indicadores, foi hoje divulgada uma revisão da variação do produto interno bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre, que agravou a queda divulgada inicialmente, dado que as variáveis consumo e exportações revelaram-se mais fracas do que estimado.

Com os dados anualizados, o PIB caiu 0,5% no primeiro trimestre, em vez dos 0,2% avançados

As inscrições para o subsídio de desemprego recuaram em relação à semana anterior e ficaram em 236 mil, aquém do que os economistas esperavam.

Estes números, porém, "continuam em níveis de tal modo baixo, que não estão associados a uma recessão, bem mesmo a um arrefecimento (da economia) significativo", interpretou, em nota analítica, Patrick O'Hare, analista da Briefing.com.

Mas, as renovações dos subsídios de desemprego saíram acima das expectativas, o que poderá "indicar alguma debilidade do mercado de trabalho", acrescentou.

RN // RBF

Lusa/fim