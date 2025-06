Em Orlando, na Florida, os detentores do título terminaram a fase de grupos com nove pontos e 13 golos marcados, registo que aponta os ingleses como um dos principais favoritos a conquistarem o troféu, agora numa versão com 32 clubes.

Bernardo Silva foi capitão, Rúben Dias foi também titular e Matheus Nunes foi igualmente aposta de inicio de Pep Guardiola, com o médio português estar na assistência no terceiro golo do City, marcado por Haaland.

O belga Doku abriu o marcador logo aos nove minutos para o lado dos 'citizens', mas, pouco depois, aos 11, o neerlandês Koopmeiners aproveitou um mau passe do guarda-redes brasileiro (ex-Benfica) para repor a igualade.

Mesmo assim, o Manchester City foi dono e senhor da partida e, aos 26 minutos, já estava de novo na frente, desta vez com um autogolo de Kalulu, num lance em que o central francês, mesmo sem qualquer adversário por perto, acabou por acertar nas redes erradas.

Lançado no início da segunda parte, Haaland, aos 52 minutos, só teve encostar para a baliza após passe de Matheus Nunes, com Foden, aos 69, e o brasileiro Savinho, aos 75 com um potente remate de fora da área, a chegarem à mão cheia.

Do lado da Juventus, que nos primeiros 57 minutos do encontro contou Alberto Costa e que teve Francisco Conceição como suplente não utilizado, o sérvio Vlahovic, aos 84 minutos, ainda reduziu a diferença.

City e Juventus ficam agora ambos à espera que conhecer os adversários nos oitavos de final, que sairá do Grupo H entre Real Madrid, recordista de troféus, Salzburgo ou Al Hilal, com tudo a ficar resolvido já de madrugada.

Em Washington, já sem hipóteses de apuramento, Wydad e Al Ain lutaram apenas pelo prestigio e pelos dois milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros) do prémio de vitória num jogo da fase de grupos, com o emblema da Emirados Árabes Unidos a vencer por 2-1 e com direito a reviravolta.

Logo aos quarto minutos, o sul-africano Mailula bateu Rui Patrício, titular no Al Ain, e deu vantagem aos marroquinos, mas o togolês Laba, aos 45+1 de grande penalidade, e o paraguaio Kaku, aos 50, operaram a reviravolta.

