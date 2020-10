"O principal motivo [da necessidade do Orçamento Retificativo] é de facto a covid-19, mas há também outros fatores como a necessidade na área da defesa e a necessidade de adaptar as instituições como saúde e educação [às exigências impostas pelo novo coronavírus]", declarou Adriano Maleiane.

O ministro falava a jornalistas no final de uma audição da Comissão do Plano e Orçamento (CPO) da Assembleia da República (AR) sobre a proposta do Orçamento Retificativo que o executivo submeteu no parlamento.