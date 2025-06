"Na produção desta cultura, 2.200 famílias estão envolvidas (...) e (...) cerca de 90 toneladas é a média que será alcançada neste ano", disse Secretário do Estado do Mar e Pescas, Momade Juízo, falando à comunicação social, durante a Exposição de Café 2025 (ExpoCafé), um evento organizado pelo Governo em Maputo.

O evento ExpoCafé 2025 é realizado no âmbito da celebração dos 50 anos da Independência de Moçambique, com finalidade de promover a cultura e valorizar os produtores locais.

"Nós precisamos produzir e disseminar o conhecimento para caminharmos com certeza de que estamos a fazer a coisa certa [na produção de café]", acrescentou Momade Juízo.

No quadro de estratégia e desenvolvimento desta cultura, explicou Momade, o Governo pretende priorizar a investigação, investimento e formação de técnicos, prevendo alcançar cerca de 5.000 hectares de área de produção, num plano de 10 anos.

Durante o evento, o diretor da Agência Italiana de Cooperação para o desenvolvimento (AICS), Paolo Enrico Sertoli, avançou que a Itália disponibilizou cerca de 4 milhões de euros, como forma de reforçar a cadeia de valor e valorizar a produção em Moçambique.

"No âmbito de financiamento no programa [designado MAIS VALOR II], prevê-se a formação, promoção e inovação em torno do café moçambicano, envolvendo torrefatores, baristas, cooperativas e artesãos locais", referiu Paolo Enrico.

