"O Real Madrid comunica que Franco Mastantuono será jogador do nosso clube durante as próximas seis épocas, a partir de 14 de agosto de 2025 e até 30 de junho de 2031", anunciou, em comunicado, o clube 'merengue'.

Esta é a terceira contratação do Real Madrid para a próxima época, depois de garantir o central internacional espanhol Dean Huijsen, atleta de 20 anos, que jogava nos ingleses do Bournemouth, e o lateral inglês Trent Alexander-Arnold, de 26 anos, que fez toda a carreira no Liverpool.

O Real Madrid destacou a rápida progressão protagonizada por Mastantuono no futebol argentino, facto que o tornou, segundo o clube espanhol, "num dos jovens de maior talento do mundo".

Com efeito, este junho, ainda com 17 anos, tornou-se o mais jovem de sempre a jogar pela seleção da Argentina num jogo oficial.

Mastantuono foi formado nas camadas jovens do River Plate entre 2019 e 2024, tendo integrado a equipa principal na época finda.

Em fevereiro de 2024, quando tinha 16 anos, tornou-se o marcador mais jovem da história do River Plate, clube com o qual conquistou uma Supertaça da Argentina e que, do bolo total da transferência, vai ter direito a 45 milhões de euros.

Franco Mastantuono vai juntar-se ao Real Madrid, agora treinado por Xabi Alonso, após o Mundial de clubes, que principia no sábado nos Estados Unidos.

