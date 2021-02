De um total de 548 indicadores do PES de 2020, 296 (54%) alcançaram as metas integralmente e 115 (21%) parcialmente, refere-se no documento, onde são realçadas adversidades como a pandemia de covid-19 e os conflitos armados no norte e centro.

A apreciação foi feita hoje na habitual reunião das terças-feiras do Conselho de Ministros moçambicano.

"Durante o período em análise o país registou uma estabilidade macroeconómica interna", destacou, com a cobertura de importações a subir de 5,8 para seis meses e a inflação média a 12 meses a fixar-se em 3,14% face a 2,78% em 2019.

O Relatório de Execução Orçamental (REO) do último ano dá conta de uma queda de receitas do Estado de 12,62% face a 2019, de 276.788 milhões de meticais (3.042 milhões de euros) em 2019 para 236.321 milhões de meticais (2.597 milhões de euros) em 2020.

A despesa cresceu 7,58% em igual período, de 313.621 milhões de meticais (3.447 milhões de euros) em 2019 para 337.397 milhões de meticais (3.708 milhões de euros) em 2020.

LFO // JH

Lusa/fim