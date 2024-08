"Vamos tomar uma decisão depois de ter um estudo efetuado, para ver como é que vamos desenvolver os trabalhos de utilização da energia do hidrogénio", disse o responsável da Direção dos Serviços de Proteção Ambiental (DSPA) de Macau.

Raymond Tam falava numa sessão de interpelações na Assembleia Legislativa, quando questionado por um deputado sobre a utilização de uma energia "que já está a desenvolver-se em Hong Kong".

A região vizinha de Macau anunciou em junho uma estratégia para o desenvolvimento do hidrogénio, com o secretário para o Meio Ambiente e Ecologia a lembrar que "para enfrentar o desafio das mudanças climáticas, o mundo está empenhado em eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e acelerar a transição energética".

"A energia do hidrogénio é considerada uma energia com baixo teor de carbono e com potencial de desenvolvimento, e países de todo o mundo estão a promover ativamente o desenvolvimento da indústria da energia do hidrogénio", referiu Tse Chin-wan.

Sobre Macau, o diretor da DSPA realçou que "é uma cidade pequena" e para a "utilização do hidrogénio é necessário haver gasodutos".

"Sabemos que no futuro, aquando da substituição das peças das centrais de CEM [Companhia de Eletricidade de Macau], aquando da substituição dos geradores, vamos solicitar à respetiva empresa para ver se é possível instalar geradores para a produção de hidrogénio", continuou.

Além disso, notou, é preciso entender qual o "grau de aceitabilidade" por parte da população sobre a utilização desta energia.

Importante é também, acrescentou Raymond Tam, "ter em conta a política da utilização da energia do hidrogénio" na China, para, "no futuro, desenvolver os respetivos trabalhos".

