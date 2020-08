De acordo com o despacho conjunto dos ministros do Turismo e Transportes e da Finanças de 26 de agosto, que atribui esta classificação, ao qual a Lusa teve hoje acesso, em causa está o investimento privado na construção do "Meeting Plateau", promovido pela sociedade GL Turismo e Investimento.

Trata-se de um conceito de hotel-boutique inspirado na cultura cabo-verdiana e que "pretende oferecer aos clientes a possibilidade de explorarem e conhecerem a cultura cabo-verdiana, com foco nos aspetos históricos do Plateau".