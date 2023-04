De acordo com um comunicado de imprensa da Gemcorp a que a agência Lusa teve acesso, o contrato foi assinado entre o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e o consórcio de empresas.

O projeto tem como objetivo reposicionar e potenciar a Angola Telecom, através da reabilitação e expansão das redes rurais e metropolitanas de transmissão e acesso, abrangendo duas áreas essenciais para o funcionamento da operadora nacional, nomeadamente a renovação e expansão dos seus ativos de telecomunicações e a sua restruturação transversal para a criação de processos internos que lhe permitam melhorar a conduta, a faturação e a eficiência dos seus serviços.

Com este projeto, o Governo angolano espera a melhoria e expansão das redes de transporte e de acesso da Angola Telecom, com vista ao aumento da interligação nacional e internacional, cobertura e qualidade da conectividade rural; a qualificação de quadros nacionais no domínio das telecomunicações; e a melhoria das infraestruturas de telecomunicações no país, para beneficiar diretamente uma população de três milhões de pessoas, designadamente habitantes das zonas que não são atualmente servidas por nenhum outro operador nacional.

O consórcio constituído pela Gemcorp Commodities Global DMCC e Geoglobal Consulting Corp compromete-se "a concretizar o projeto nos prazos estabelecidos aquando da adjudicação do mesmo" e a "contribuir de forma profissional e eficaz para a modernização das telecomunicações em Angola", por se tratar de um dos setores chave de desenvolvimento de qualquer país, sublinha-se no documento.

