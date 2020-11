"Se não fosse a pandemia já teríamos lançado o concurso, temos um grupo a trabalhar para lançar ainda este ano ou, no limite, em janeiro do próximo ano", afirmou Ricardo Viegas d'Abreu, num encontro com jornalistas, na estação ferroviária do Bungo, em Luanda.

O ministro dos Transportes destacou que o concurso para a concessão do corredor do Lobito (que integra o Caminho de Ferro de Benguela) para transporte de mercadorias está a ser preparado e pretende atrair operadores especializados em logística e carga, parceiros que irão assegurar a manutenção e reabilitação das infraestruturas.