Governo angolano admite que aumento do gasóleo implica "ajustamentos" nos preços

Luanda, 26 mar 2025 (Lusa) -- O ministro dos Transportes de Angola admitiu hoje que a subida do preço do gasóleo se vai repercutir indiretamente nos consumidores, destacando que o governo tem mantido diálogo com todos os operadores de transportes.