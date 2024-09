"Eu diria que, nesta altura, a bola está do lado do PS, vamos dar espaço para o PS apresentar as suas medidas. Acertámos que haverá um contacto até ao final da semana para, a partir daí, perceber como vamos continuar este processo negocial", afirmou Pedro Duarte, no final de reuniões de trabalho com os partidos da oposição de preparação para o Orçamento do Estado para 2025 -- à exceção do Chega, que será recebido na quarta-feira às 09:00.

Questionado se poderá haver nova ronda negocial com todos os partidos da oposição, o ministro deu a entender que não: "Já recolhemos muita informação dos outros partidos, eu diria que nesta altura a expectativa é sobre o PS", adiantando que os socialistas pediram "36, 48 horas" para analisar a informação hoje recebida.

