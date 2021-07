O apelo foi feito em contexto de seca forte no oeste norte-americano, que está a esvaziar rapidamente reservatórios de água, devido ao uso para agricultura, consumo humano e necessidades piscícolas.

O pedido de Newsom não é uma ordem, mas demonstra os desafios crescentes de uma seca que apenas vai piorar ao longo do verão e outono, e está ligada à recente vaga de calor.

As temperaturas em partes da região estão a subir esta semana, mas a ser menos intensas do que as da vaga de calor de há uma semana, que atingiu valores inéditos, e que pode ter causado centenas de mortes no Pacífico Noroeste e Columbia Britânica.

O governador democrata da Califórnia está a pedir a conservação voluntária da água, que pode incluir duches mais curtos, reduzir as regas dos relvados e pôr a funcionar as máquinas de lavar louça só quando estiverem cheias.

"Dado o quão baixo os reservatórios vão estar no início do próximo ano, o governador quis fazer o apelo voluntário, na eventualidade de o próximo ano ser também seco", disse Karla Nemeth, diretora do Departamento de Recursos Aquíferos da Califórnia.

Neste momento, 50 dos 58 condados do Estado estão sob declaração de seca.

Uma seca histórica ligada às alterações climáticas está a afetar o oeste dos EUA e verifica-se poucos anos depois de a Califórnia ter declarado o fim de um estado de seca, em 2016.

A anterior seca no Estado esgotou as reservas subterrâneas e mudou a forma como as pessoas usam a água, com muitos particulares e empresas a substituírem as suas plantas por outras, tolerantes a seca.

Comparada com a anterior seca, o uso urbano de água na Califórnia diminuiu em média 16%. Mas os cientistas afirmam que esta seca é mais quente e forte do que a anterior, o que aumenta o impacto nas pessoas e no ambiente.

Alguns dos mais importantes reservatórios de água estão em níveis perigosamente baixos. O Lago Oroville, no Norte da Califórnia, está a 30% da capacidade e os dirigentes estaduais estão preocupados com a possibilidade de o nível da água ficar tão baixo que force o encerramento de uma central hidroelétrica ainda este ano. Ao longo do Rio Russo, os dirigentes receiam que o Lago Mendocino fique vazio perto do final do ano.

