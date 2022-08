Este resultado líquido ficou a dever-se ao aumento nas vendas de herbicidas e fungicidas, bem como medicamentos sem receita médica contra alergias e resfriados, justifica a multinacional químico-farmacêutica alemã em comunicado.

O volume de negócios teve um aumento homólogo no primeiro semestre para 27.458 milhões de euros, isto é, mais 18,4% ou 12,1% descontados os efeitos cambiais e de carteira, após o aumento dos preços.

O resultado operacional, entretanto, melhorou no primeiro semestre para 4.381 milhões de euros (+446,3%).

No entanto, a Bayer sofreu no segundo trimestre um prejuízo de 298 milhões de euros, contra um prejuízo de 2.335 milhões no trimestre homólogo do ano anterior, devido a despesas extraordinárias de 2.111 milhões de euros (contra 3.901 milhões de euros em igual período do ano passado).

JS // MSF

Lusa/Fim