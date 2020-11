As vendas do produtor e distribuidor de gás russo ascenderam a 47.258 milhões de euros no período em análise, menos 24,5% que nos nove primeiros meses do ano passado.

O resultado de exploração bruto (Ebitda) foi igualmente negativo em 3.593 milhões de euros até setembro, contra um resultado de exploração bruto positivo alcançado nos primeiros nove meses do ano anterior.

As vendas globais de gás caíram 30,2% até setembro deste ano, para 21.534 milhões de euros, o que é justificado pela redução nos preços médios e nos volumes vendidos na "Europa e outros países".

A faturação para os "países da ex-União Soviética) também diminuiu 20,4% nos primeiros nove meses deste ano, para 2.192 milhões de euros, enquanto o volume de negócios no mercado russo recuou 6,5%, para 6.844 milhões de euros.

JS // MSF

Lusa/Fim