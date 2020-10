A tabela é revista mensalmente pela ARME e, de acordo com a agência reguladora, citando dados publicados no Platts European Marketscan e LPGasWire, "os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em dólares por tonelada, diminuíram durante o mês de setembro relativamente ao mês de agosto, com exceção do butano".

"Durante o mês de setembro, os preços do petróleo nos principais mercados internacionais mantiveram a tendência de descida (...) O temor da imposição de novas medidas de confinamento, devido à subida de casos de coronavírus na Europa, continua a afetar a procura de petróleo bem como as perspetivas do mercado que continuam negativas", assinala a ARME, para justificar a nova tabela de preços.