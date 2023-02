"A Galp assinou um acordo com a Somoil - Sociedade Petrolífera Angolana S.A. para a venda dos seus ativos 'upstream' em Angola", lê-se na mesma nota, na qual a petrolífera detalhou que o valor da operação deverá rondar os 830 milhões de dólares, incluindo 655 milhões de dólares (613 milhões de euros) até à conclusão e mais 175 milhões de dólares (163,8 milhões de euros) em pagamentos contingentes em 2024 e 2025, dependentes do preço do Brent, adiantou.

"A transação está sujeita aos termos e condições usuais, prevendo-se que esteja finalizada durante a segunda metade de 2023", lê-se na mesma nota.

"Esta transação permite à Galp cristalizar valor a partir de ativos de 'upstream' maduros e suporta a classificação elevada do nosso portfólio 'upstream' e da nossa estratégia de descarbonização. Estamos confiantes que a Somoil, já presente no Bloco 14, será um forte contribuidor para o desenvolvimento destes ativos de longa data da Galp", disse Filipe Silva, presidente executivo da Galp, citado na mesma nota.

A companhia foi assessorada pelo Bank of America Securities nesta operação, referiu.

