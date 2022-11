Nas votações a decorrer esta tarde na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no parlamento, no âmbito do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), os deputados aprovaram a proposta socialista no âmbito do apoio à emergência demográfica.

"O Governo procede à mobilização de vários fundos europeus para apoiar a emergência demográfica, que se concretiza através do financiamento a projetos em territórios de baixa densidade com variações significativas e rápidas da população residente", pode ler-se na proposta.

Os socialistas justificam que "importa canalizar fundos europeus para apoiar esta causa, a qual deve financiar projetos para combater o despovoamento e adaptar os territórios aos influxos populacionais".

