Estes acordos, que visam "formar a fundação para relações bilaterais e laços comerciais e de investimento reforçados" representam "o culminar do fórum histórico" que decorreu na capital de Barbados entre 01 e 03 de setembro e juntou os setores público e privado de países de África e das Caraíbas, diz a organização num comunicado hoje divulgado.

Entre os principais diplomas assinados durante o AfriCaribbean Trade and Investment Forum (ACTIF2022), estiveram os acordos de parceria entre o Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) e sete países caribenhos - Antígua e Barbuda, Barbados, Dominica, St. Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e o Suriname.

Este acordo lança as bases para o aumento das relações comerciais e de investimento entre as duas regiões e estabelece o quadro para a cooperação para promover e financiar o comércio sul-sul.

Um acordo entre o Afreximbank e o Banco Central de Barbados prevê a mobilização de 250 milhões de dólares num programa de promoção do financiamento para o comércio e o investimento entre África e as Caraíbas em colaboração com o banco central e bancos locais de Barbados.

Um acordo de 150 milhões de dólares entre o Afreximbant e o conglomerado petrolífero pan-africano MRS Oil & Gás; outro de 10 milhões de dólares com a empresa de assessoria financeira Woodhall Capital Limited para financiar a aquisição de produtos petrolíferos refinados para fornecimento às petrolíferas que operam na Nigéria ou um outro de 16,56 mil milhões de dólares para a construção de uma fábrica de transformação de soja e palma na Nigéria foram outros dos diplomas assinados em Barbados.

No encontro foi também assinado o memorando de entendimento que cria o Conselho Empresarial Afro-Caribenho, que visa fomentar oportunidades de negócios entre as duas regiões na agricultura, pescas e turismo, segundo disse então à Lusa a presidente do Conselho Empresarial Africano, Amany Asfor.

O Afreximbank assinou ainda um memorando de entendimento com o Centro Internacional de Comércio (ITC na sigla em inglês), para continuar sua colaboração na harmonização de esforços para a promoção do comércio e desenvolvimento económico.

Organizado pelo Afreximbank e o Governo de Barbados sob o lema "Um Povo. Um Destino. Unir e Reimaginar o nosso Futuro", o AfriCaribbean Trade and Investment Fórum (ACTIF2022), decorreu em Barbados entre 01 e 03 de setembro para fortalecer os laços económicos entre África e as Caraíbas, região que a União Africana considera a sexta região de África.

Com a participação de mais de 1.200 pessoas de 41 países africanos e 16 países caribenhos, entre outros, o encontro terminou com o compromisso de melhorar as relações entre África e as Caraíbas em áreas como o comércio, o investimento, a transferência de tecnologia, a inovação, os transportes, o turismo e a cultura.

