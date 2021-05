O local e a data definitiva do encontro anual serão determinados posteriormente, em função de uma reavaliação da situação durante o verão, indicaram os organizadores deste evento que habitualmente reúne líderes políticos e financeiros na estância de Davos, nos Alpes suíços.

A edição anual do fórum estava prevista para Singapura, em agosto, depois de ter sido adiada devido à pandemia de covid-19.

Mas, Singapura, até agora pouco afetada pela pandemia, anunciou na semana passada uma série de restrições para conter um aumento de casos recente.

"Foi uma decisão difícil, nomeadamente devido ao grande interesse dos nossos parceiros em ter uma reunião presencial, de forma a contribuir para um mundo mais resiliente, mais inclusivo e mais sustentável", declarou Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do fórum, em comunicado.

"Mas a saúde e a segurança de todos os envolvidos continuam a ser a nossa grande prioridade", acrescentou.

No comunicado, os organizadores apontaram como causas para o cancelamento as perspetivas de incerteza em matéria de viagens, os ritmos diferentes de vacinação e a incerteza quanto a novas variantes "que tornam impossível organizar um encontro internacional com dirigentes de empresas, de governos e da sociedade civil à escala inicialmente prevista".

Com a crise sanitária, o Fórum de Davos foi inicialmente transferido para Bürgenstock, também na Suíça, mas depois os organizadores viriam a optar por realizar a reunião em Singapura, onde deveria ter lugar entre 17 e 20 de agosto.

Em janeiro passado, o fórum organizou um evento por videoconferência destinado a debater os assuntos do momento, nomeadamente a pandemia, as vacinas e a crise económica.

