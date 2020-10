A nomeação do embaixador são-tomense surge após o fim do mandato do português Rodrigo Brum.

Durante a 15.ª Reunião Ordinária do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, que se realizou hoje no território, Eduardo Velasco Galiano tomou ainda posse como o novo delegado de Angola.

No dia 14 de setembro foi anunciado que a secretária-geral do Fórum de Macau, Xu Yingzhen, tinha deixado o cargo, contudo ainda se desconhece o seu sucessor.

Durante a reunião, segundo o comunicado do Fórum de Macau, foi confirmado o adiamento da 6.ª Conferência Ministerial por tempo indefinido devido à pandemia da covid-19.

"Face à rápida propagação, no ano de 2020, da epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus a nível global, procedeu-se ao adiamento da 6.ª Conferência Ministerial, à semelhança de outras atividades de intercâmbio e trabalhos do Secretariado Permanente a realizar no âmbito do Fórum de Macau que foram também influenciados até certo ponto", lê-se no comunicado.

A China estabeleceu a região administrativa Especial de Macau como plataforma para a cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003, ano em que criou o Fórum de Macau.

Este Fórum tem um secretariado permanente, reúne-se a nível ministerial a cada três anos e integra, além de um secretário-geral e de três secretários-gerais adjuntos, oito delegados dos países de língua portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).

MIM // VM

Lusa/Fim