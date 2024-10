Segundo o documento, "as projeções para o ano em curso baseiam-se no orçamento aprovado pelas autoridades, ajustado para refletir as previsões macroeconómicas do corpo técnico do FMI". Já as projeções posteriores "baseiam-se no pressuposto de políticas inalteradas".

Os excedentes esperados para os próximos cinco anos em Portugal contrastam com défices projetados para a média das economias avançadas. Para a Zona Euro são projetados défices de 3,1% este ano e no próximo, de 2,9% em 2026, 2,8% em 2027 e 2,7% nos dois anos seguintes.

Entre os restantes países da Zona Euro, apenas Chipre (3,1%) e Irlanda (3,8%) também perspetivam um excedente orçamental este ano.

O FMI estima que a receita pública em Portugal vai subir para 43,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, para depois se reduzir para 43,2% em 2025, 43% em 2026 e 42,7% nos três anos seguintes.

Já a despesa pública será de 43,2% do PIB em 2024, recuando para 43% em 2025, 42,8% em 2026, 42,4% em 2027 e 42,5% em 2028 e 2029.

MES // EA

Lusa/Fim