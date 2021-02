"A equipa do FMI e as autoridades do Quénia chegaram a um acordo técnico para um programa de 38 meses para ajudar a implementar a próxima fase da resposta à covid-19 e um esforço multianual para estabilização e começar a reduzir os níveis de dívida relativos ao Produto Interno Bruto (PIB)", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

"A economia está a recuperar de um choque sem precedentes sofrido em resultado da pandemia de covid-19", diz o FMI, notando, ainda assim, que "apesar da recuperação, a incerteza permanece e um regresso ao crescimento sustentável, sólido e inclusivo".

O programa de 2,4 mil milhões de dólares surge no mesmo dia em que a agência de informação financeira Bloomberg noticia que o país quer voltar aos mercados para angariar 2,3 mil milhões de dólares, cerca de 1,9 mil milhões de euros, durante os próximos 12 meses.

O acordo está ainda sujeito a aprovação da direção do FMI, cuja equipa de previsões económicas antevê uma ligeira contração de 0,1% em 2020 que se deverá transformar num forte crescimento de 7,6% este ano.

