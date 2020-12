"A Fitch espera que a economia do Brasil recupere em 2021, devido à recuperação económica global, forte crescimento na China, o seu maior parceiro comercial, e uma moeda local competitiva", lê-se no relatório de dezembro, que atualiza a perspetiva de evolução da economia global.

A previsão surge no contexto da atualização das estimativas para a evolução da economia mundial, que esta agência de rating detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solutions espera que registe uma contração menor (4,6% em vez dos 5,8% previstos em setembro), embora tenha revisto em baixa a previsão de crescimento para 2021.

"Uma política monetária acomodatícia e uma possível redução nas poupanças das famílias face aos elevados níveis atuais vai continuar a facilitar a recuperação económica gradual, para além do efeito favorável do abrandamento das medidas de distanciamento social no Brasil", apontam os analistas.

No entanto, alertam, "há vários riscos que podem colocar em causa a recuperação económica, incluindo a persistência de uma alta taxa de desemprego e o efeito da retirada faseada das medidas de apoio orçamental"

Por outro lado, acrescentam os analistas, "um reaparecimento do novo coronavírus, o aprofundamento das medidas de distanciamento social ou manobras políticas que minem a confiança dos mercados na futura trajetória são também riscos adicionais".

MBA // JLS

Lusa/Fim