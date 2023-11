Segundo o despacho, "o proponente ou proponentes selecionados [...] devem efetuar o pagamento de uma prestação pecuniária inicial", sendo esta de três milhões de euros, isto "independentemente do preço que venha a ser apresentado na proposta vinculativa, da percentagem de capital social a adquirir ou da forma de liquidação do preço que venha a ser definida".

Têm ainda os interessados de entregar uma garantia bancária "em valor correspondente à diferença entre o montante global do preço oferecido e o montante da prestação pecuniária inicial".

Em setembro, o Governo tinha escolhido três investidores finalistas à compra do Banco Comercial do Atlântico, sendo esses Coris Holding, First Atlantic Bank e IIBGroup Holdings, podendo esses apresentar propostas vinculativas.

A CGD está a vender 59,81% do Banco Comercial do Atlântico.

O banco público já tinha anunciado em 2019 um processo de venda da participação no BCA, no âmbito do seu plano de reestruturação, optando por ficar no mercado cabo-verdiano apenas com o Banco Interatlântico, mas a pandemia de covid-19 acabou por condicionar todo o processo, que se vem arrastando.

