"The Banshees of Inisherin", em que McDonagh volta a reunir os atores Colin Farrell e Brendan Gleeson depois da parceria de "Em Bruges", foi nomeado para Melhor Filme, na categoria de Musical ou Comédia, Melhor Realização, Melhor Argumento de Cinema e Melhor Banda Sonora Original (para Carter Burwell).

A nível do elenco, Farrell foi nomeado para Melhor Ator Principal num Filme Musical ou Comédia, enquanto Kerry Condon integra a lista das nomeações para Melhor Atriz Secundária num filme, e Brendan Gleeson e Barry Keoghan estão entre os cinco nomes da categoria de Melhor Ator Secundário em filme.

Já distinguido em Veneza, onde McDonagh recebeu o prémio de melhor argumento e Farrell o de melhor ator, "The Banshees of Inisherin" tem reunido um consenso positivo da crítica internacional e gerado balanço em direção aos Óscares.

Em termos de números de nomeações no cinema, "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Dan Kwan e Daniel Scheinert, recebeu seis, com "Babylon" a reunir cinco e "Os Fabelmans" outras tantas.

Na televisão, a série mais nomeada foi "Abbott Elementary", com cinco indicações, seguindo-se "The Crown", "Dahmer -- Monster: The Jeffrey Dahmer Story" e "Only Murders in the Building", com quatro cada.

HBO Max e Netflix partilharam o número de títulos nomeados, com 14 cada.

Na categoria de filme de língua não-inglesa, os nomeados são "All Quiet on the Western Front" (Alemanha), "Argentina, 1985" (Argentina), "Close" (coprodução entre Bélgica, França e Países Baixos), "Decision to Leave" (Coreia do Sul) e "RRR" (Índia).

Em comunicado, a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, alvo de críticas nos últimos anos por falta de diversidade e representação de minorias, realçou que os nomeados para a 80.ª edição dos Globos de Ouro foram "votados por 96 membros e, pela primeira vez, 103 votantes internacionais", representando 62 países a nível mundial.

