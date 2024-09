"Vamos apresentar ao Governo este documento, exigndo que haja um aumento salarial de 6,5%, com um mínimo de 85 euros para todos os trabalhadores da administração pública com vista a repor poder de compra que foi perdido pela inflação", mas também "que já tem como resultado do acumular de perdas desde 2009, 2010 para cá e que é importante ter em consideração", adiantou hoje o secretário-geral da Fesap, José Abraão, em conferência de imprensa, em Lisboa, para apresentação do caderno reivindicativo.

A base remuneratória da administração pública (vulgo salário mínimo no Estado) é atualmente de 821,83 euros e a Fesap propõe que suba para os 906,83 euros em 2025.

Esta proposta de atualização salarial da Fesap é superior ao valor previsto no acordo de rendimentos assinado com o anterior Governo que prevê que o salário mínimo nacional suba dos atuais 820 euros para 855 euros em 2025.

JMF // JNM

Lusa/Fim