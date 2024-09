A decisão dos responsáveis da Fed será conhecida esta quarta-feira e os analistas sinalizam que o corte já parece certo, mas poderá ser de 25 ou 50 pontos base.

O BPI Research acredita que "a Fed vai reduzir as taxas de juro em 25 pontos base (p.b.) na próxima reunião de setembro".

"Após a declaração de Powell de que 'chegou o momento de ajustar a política monetária', todos os dados apontam para que a Fed inicie o ciclo de redução das taxas na reunião de setembro com um corte de 25 p.b., posicionando os fed funds no intervalo 5,00%-5,25%", lê-se na nota de análise Pulso Económico.

Já a Xtb destaca que existem notícias de que "os membros da Fed ainda estavam indecisos quanto à redução das taxas em 25 ou 50 pontos base" e, refletindo esta incerteza, "o mercado de taxas está a fixar o preço em 35 p.b. de cortes nas taxas para setembro e 115 p.b. de cortes acumulados até ao final do ano".

Paolo Zanghieri, economista na Generali AM, sublinha, por seu turno, numa nota de análise, que "as expectativas do mercado de um grande corte (50 pontos base) na reunião aumentaram", mas mesmo assim os analistas mantêm a "visão de um corte moderado de 25 pontos base".

O banco central norte-americano subiu juros pela primeira vez após a pandemia em março de 2022 e aumentou as taxas diretoras por mais dez vezes, até julho de 2023.

Desde aí, a Reserva Federal tem estado em "pausa", com as taxas diretoras no intervalo de 5,25% a 5,50%.

