"Tudo indica que a Fed fará a primeira pausa no ciclo de flexibilização monetária e manterá a taxa dos 'fed funds' no intervalo 4,25%-4,50%, depois de a ter reduzido em 100 p.b. nas últimas três reuniões em 2024", lê-se numa nota de análise do BPI Research.

Na última reunião, em dezembro, a Fed avançou com o terceiro corte de juros do ano, de 25 pontos base (p.b.), e adotou um tom mais cauteloso para 2025, quando espera duas reduções da taxa, em vez de quatro como era esperado anteriormente.

Como salienta a Xtb numa análise, "as minutas da reunião de dezembro da FOMC [Federal Open Market Committee] indicaram que a Fed planeia abrandar os futuros cortes devido a incertezas quanto a potenciais alterações nas políticas de imigração e comerciais que possam afetar a economia dos EUA".

"Os dados relativos à atividade económica permanecem relativamente fortes", destaca a corretora, pelo que "tendo em conta as recentes orientações da Fed e a necessidade de avaliar a reação da economia às reduções de 100 pb do ano passado, espera-se que a Fed mantenha as taxas estáveis na próxima semana, mantendo a sua tendência de flexibilização".

A equipa do BPI Research também salienta "o tom geral de Powell na conferência de imprensa após a reunião do FOMC no mês passado: afirmou que estamos no ponto, ou perto do ponto, que justifica uma pausa e que a política monetária está, assim, a entrar numa nova fase caracterizada pela cautela e por um ritmo mais lento de cortes nas taxas".

