Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 1,62%, para os 34.511,99 pontos, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,57%, para as 14.498,87 unidades, e o alargado S&P500 avançou 1,52%, para as 4.323,06.

Para Peter Boockvar, responsável de investimentos no Bleakley Advisory Group, dada a ausência de anúncios ou indicadores macroeconómicos relevantes, esta inflexão foi de ordem "técnica".

A propósito, citou a queda do rendimento das obrigações de dívida pública dos EUA, em particular o dos títulos a 10 anos, que caiu brevemente abaixo dos 1,13% pela primeira vez desde fevereiro, o que provocou uma reação automática.

"Os algoritmos reagiram e desencadearam as compras" de títulos, detalhou.

O movimento foi alimentado por operadores desejosos de comprar na baixa ("buy the dip"), por pensarem que assim fazem um bom negócio.

"Mas do ponto de vista dos fundamentais", relativizou, "ninguém explica que um dia se está aterrorizado pelo covid e no dia seguinte ninguém quer saber dele".

Para Peter Boockvar, permanecem as questões sobre o vigor da recuperação nos EUA e no mundo.

O único indicador importante do dia, o início da construção de casas novas nos EUA em junho, mostrou um aumento, cujo efeito no mercado foi compensado por um recuo das licenças de construção, um indicador avançado do setor da construção e do imobiliário.

Na frente empresarial, a empresa de cruzeiros Carnival progrediu 8,22%, depois de prever que a sua frota vai voltar a estar operacional até 2022, apesar de a comunicação ter sido feita ao arrepio da conjuntura, dadas as notícias diárias sobre o avanço da variante delta do novo coronavirus.

O líder mundial do setor puxou pela concorrência, com a Norwegian Cruise Line a ganhar 7,82% e a Royal Caribbean Group 7,75%.

RN // PDF

Lusa/Fim