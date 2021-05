A FAO, em nota enviada à Lusa, refere que os equipamentos serão entregues na terça-feira, nas instalações do Inapem, em Luanda, no âmbito do projeto AgroProdesi, desenvolvido pela agência das Nações Unidas e coordenado pelo Ministério da Economia e Planeamento angolano.

O AgroProdesi, que emana do Prodesi (Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações), visa "apoiar especificamente a formação e qualificação de recursos humanos, para contribuir na melhoria do ambiente de negócios e estimular a realização do agronegócio".

Segundo o comunicado, o material informático, composto por computadores, impressoras e 'modems', visa "contribuir para o reforço tecnológico" das delegações provinciais de Apoio Empresarial do Inapem.

Com a entrega destes equipamentos, "pretende-se contribuir para o reforço da capacidade institucional e do funcionamento dos serviços de apoio às cooperativas e ao agronegócio no Inapem, de forma a garantir serviços permanentes de promoção e acompanhamento das cooperativas".

O AgroProdesi, refere ainda o documento, pretende "fomentar o aumento da produção e produtividade dos pequenos agricultores, bem como melhorar o acesso aos mercados, através do reforço de capacidades estratégicas dos intervenientes dos sistemas agroalimentares".

