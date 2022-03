Os veículos foram adquiridos com fundos do Banco Mundial no âmbito do Projeto de Urgência de Segurança Alimentar (PUSA), implementado pela FAO, refere uma nota da organização mundial.

Vão ser disponibilizadas para técnicos das direções de Agricultura nas nove regiões da Guiné-Bissau para serem utilizadas na distribuição de sementes, fertilizantes e animais, bem como no acompanhamento técnico dos agricultores beneficiários do projeto PUSA.

O ministro da Agricultura disse que os camponeses guineenses ficaram "seriamente afetados" com a pandemia provocada pelo novo coronavirus com situações de insegurança alimentar a partir do momento em que as autoridades tiveram de restringir a mobilidade das pessoas para evitar a propagação da doença.

"Isso afetou o processo de distribuição de sementes, alimentos, e abastecimento do comércio", notou Marciano Barbeiro, para justificar a decisão do Governo em adotar programas específicos para apoiar as comunidades vulneráveis.

Para minimizar a situação, a FAO e o Governo da Guiné-Bissau distribuíram, no ano passado, 582 toneladas de sementes e 290 toneladas de fertilizantes em todo o país, sendo as regiões de Oio e Cacheu, no Norte, e Bafatá, no Leste, as zonas mais contempladas.

Nos primeiros meses deste ano, o projeto PUSA vai distribuir sementes agrícolas e iniciará outras etapas como doação de ferramentas agrícolas para preparação das hortas, vacinação, e fornecimento de animais, além de implementar transferência monetária para apoiar agricultores em situação de maior vulnerabilidade, refere a nota da organização mundial.

O representante da FAO na Guiné-Bissau, Mohamed Hama Garba, afirmou não ter dúvidas de que os veículos serão utilizados para os fins para os quais foram adquiridos, o que irá ajudar a Guiné-Bissau a combater a insegurança alimentar que afeta a população.

Além dos veículos, Hama Garba informou o ministro da Agricultura que a FAO adquiriu e vai entregar vários materiais de escritório para ajudar as autoridades no seu "esforço de assegurar o desenvolvimento económico da população".

MB // LFS

Lusa/Fim