"A situação está sendo agravada pela escassez de chuva que vem contrariando as previsões que indicavam, sobretudo para a região sul, chuvas normais e acima do normal", disse Agostinho Vilanculos, dirigente da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos.

A barragem dos Pequenos Libombos está com 19% de armazenamento, dos 30% esperados para esta época, uma situação que afeta também a barragem de Corumana, no sul, que está com 23%, e a de Nampula, no norte, com 30%.