"A carta de intenções assinada com a Clean Motion a 23 de setembro de 2024 é um acordo para explorar a cooperação na localização de peças e montagem de veículos" EVIG na fábrica situada em Tramagal, no distrito de Santarém, disse à Lusa fonte oficial da Daimler Truck Asia e da Mitsubishi Truck and Bus Corporation (MTBC), tendo confirmado o "início das negociações", em resposta ao pedido escrito de esclarecimentos.

Na resposta, a multinacional, com sede no Japão, confirmou estar a estudar a viabilidade do negócio, tendo feito notar que a carta assinada é "um documento em fase inicial que sinaliza o interesse das partes em discutir este assunto".

Questionado sobre o número de veículos a produzir, investimentos a efetuar e mão-de-obra a contratar, a fonte da Daimler e da MTBC disse que "esta carta foi assinada muito recentemente, assinalando o início das negociações", motivo pelo qual não era possível "fornecer mais detalhes neste momento".

A empresa sueca Clean Motion, em comunicado, confirmou ter assinado uma carta de intenções com a Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) para que seja estudada a viabilidade económica de produzir em larga escala o seu veículo movido a energia solar nas instalações do Tramagal.

Na nota, a Clean Motion indica que o protocolo prevê que seja avaliada a capacidade de montar o veículo em Portugal, bem como a obtenção de componentes localmente.

"Uma colaboração com a Mitsubishi Fuso Truck Europe representa um grande passo em frente na nossa jornada para produzir o EVIG em grande escala", declarou o presidente executivo da Clean Motion, Ulf Rask, citado no comunicado.

O EVIG, apresentado em setembro do ano passado, conta com uma velocidade máxima de 60 quilómetros/hora (km/h), uma autonomia de 100 a 200 quilómetros e uma capacidade de carga de 2,5 metros cúbicos e 350 quilogramas. O preço indicado pela empresa sueca é de 15.600 euros.

Citado pelo Jornal de Negócios, o presidente executivo (CEO) da empresa sueca indicou que, atualmente, a Clean Motion tem uma capacidade de produção na Suécia que permite fabricar 600 unidades anuais, o que condiciona a empresa em termos de corresponder a encomendas de maior volume.

Ulf Rask adiantou, segundo o mesmo jornal, que, caso a avaliação no Tramagal seja positiva e que todos os requisitos sejam verificados, a Clean Motion pretende avançar para uma parceria com a MFTE que poderá passar pela montagem do veículo ou mesmo a produção completa.

"Havendo interesse de clientes nos mercados de Portugal, Espanha e outros países próximos, fará mais sentido a produção ser feita mais perto desses mercados", concluiu Rask, citado pelo Jornal de Negócios.

A fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE), instalada em Tramagal (Abrantes), teve em 2023 o "melhor ano de produção de sempre", com 12.075 unidades e um volume de negócios de 334 milhões de euros, indicou a multinacional, em março deste ano.

"A subsidiária portuguesa da Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) alcançou em 2023 o melhor ano de produção de sempre", referiu a empresa em comunicado, tendo indicado que, naquele ano, a fábrica "construiu e entregou cerca de 12.000 camiões a clientes, superando o volume de produção pré-pandémico e estabelecendo um novo recorde histórico de produção".

Em declarações à Lusa, fonte oficial da MFTE disse na ocasião que a fábrica do Tramagal, que emprega 564 trabalhadores e funciona como centro de produção da FUSO Canter e eCanter para os mercados europeus, registou em 2023 um volume de negócios de 334 milhões de euros (270 milhões de euros em 2022), e 12.075 unidades produzidas (cerca de 10 mil em 2022), sendo França, Itália, Alemanha e Espanha os "principais mercados".

Inaugurada em 1964, "a fábrica da FUSO é atualmente o maior empregador da região e o terceiro maior fabricante automóvel em Portugal", indica a mesma nota, tendo destacado ainda que a unidade fabril do Tramagal "comemora este ano 60 anos de uma longa história, num legado marcante não só para a região, como para a indústria portuguesa".

A unidade fabril do Tramagal foi fundada em 1964 através de uma 'joint-venture' entre a empresa familiar portuguesa Duarte Ferreira e o antigo fabricante francês de camiões Berliet.

