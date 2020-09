"O principal evento do setor energético de Angola organizado pela Africa Oil & Power regressa para a sua segunda edição nos dias 15 e 16 de junho de 2021, os principais protagonistas do setor energético angolano vão convergir no maior evento do ano, com dois dias recheados de debates com especialistas, oportunidades de 'networking' e rondas de negociações", lê-se num comunicado enviado hoje às redações.

Organizado em parceria com a Câmara Africana de Energia, o evento tem o aval do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola, e os organizadores estimam que a exposição "supere o enorme sucesso da sua primeira edição em 2019".

De acordo com o comunicado, "os pontos de discussão vão incluir um foco sobre a realidade pós-covid-19 do panorama energético angolano, a exploração e licenciamento de petróleo e gás offshore e onshore, a nova ronda de licitações de campos marginais, a monetização de gás, fazer negócios em Angola e digitalização e tecnologia", sendo que "uma das novidades desta edição da conferência será um fórum sobre digitalização e tecnologia, com uma demonstração no palco da exposição de avançadas tecnologias utilizadas de forma pioneira em Angola".

A conferência do próximo ano surge depois da exposição inicial, em junho do ano passado, que contou com mais de 1.700 delegados, 67 oradores e quase 50 expositores, segundo os dados da organização, que lembra também a inauguração pelo Presidente de Angola, João Lourenço, e os discursos do ministro Diamantino Pedro Azevedo e do governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano.

MBA // JLG

Lusa/Fim