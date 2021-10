Exportações portuguesas caíram 10,3% em 2020 e as importações 14,8%

As exportações de bens diminuíram 10,3% em 2020, atingindo os 53.757 milhões de euros, enquanto as importações totalizaram os 68.146 milhões de euros, menos 14,8% do que no ano anterior, segundo dados finais do INE.