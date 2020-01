Exportações em 2020 vão continuar a aumentar apesar da "incerteza" ser o grande desafio - AICEP O presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo (AICEP) disse à Lusa estar "convencido" de que este ano as exportações portuguesas vão continuar a aumentar, apesar da "incerteza" ser o grande desafio. economia Lusa economia/exportacoes-em-2020-vao-continuar-a-aumentar-_5e15c568b467e01be6fe4bc6





"O principal desafio para as empresas é simples: incerteza", afirmou Luís Castro Henriques.

"Desde há um ano, dois anos, há cada vez mais 'poeira' no ar: desde as guerras comerciais, o 'brexit' [saída do Reino Unido da União Europeia], o enquadramento global -- geografias que mudam enquadramento em termos de paz social muito rapidamente", apontou.