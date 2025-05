Em fevereiro, as exportações tinham registado subidas de 11,6% e 3,8%, respetivamente.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, em março houve um acréscimo de 0,7% nas exportações (+13,1%, em fevereiro) e de 8,3% nas importações (+3,5% em fevereiro).

Segundo o INE, as "máquinas e aparelhos" e "produtos alimentares" explicam grande parte do aumento das exportações de março, enquanto os "fornecimentos industriais", "bens de consumo" e "produtos alimentares" foram as categorias que registaram as maiores subidas nas importações.

