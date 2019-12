Exportações de madeiras e mobiliário sobem 3% para 2,5 mil ME em 2018

As exportações do setor das madeiras e do mobiliário avançaram 3% em 2018, face ao ano anterior, para 2,5 mil milhões de euros, a maior parte para países europeus, foi hoje anunciado.

Lusa

