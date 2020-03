Exportações aumentam 4,2% e importações diminuem 1,9 em janeiro - INE As exportações de bens aumentaram 4,2% e as importações diminuíram 1,9% em janeiro, face ao mesmo mês de 2019, em termos nominais, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). economia Lusa economia/exportacoes-aumentam-4-2-e-importacoes_5e68d0d88ca77d1967964d8a





Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional hoje divulgadas, as exportações aumentaram 4,2%, devido aos dois tipos de comércio, "correspondendo a uma desaceleração face ao mês anterior (+5,5% em dezembro de 2019)".

As importações, por sua vez, decresceram 1,9% após uma subida de 1,7% em dezembro "devido ao comércio Intra-UE, dado que no comércio Extra-UE se registou um aumento", sinaliza.

