Em junho, as variações homólogas nominais das exportações e importações tinham sido de 21,7% e 29,6%, respetivamente, sendo que, face a julho de 2019, verificaram-se variações de +4,1% e -2,0%, pela mesma ordem.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 8,6% e 15,2%, respetivamente (+17,9% e +24,6%, pela mesma ordem, em junho de 2021). Em comparação com julho de 2019, registou-se um acréscimo de 4,8% nas exportações e um decréscimo de 2,2% nas importações.

