De acordo com esta agência de informação financeira, o programa de exportações de petróleo do segundo maior produtor na África subsaariana foi revisto em alta face à informação preliminar depois de terem sido acrescentadas três cargas, de acordo com o manifesto final.

Assim, Angola vai exportar um total de 1,056 milhões de barris diários em novembro, o que compara com os 1,18 milhões exportados em outubro e está em linha com os 1,055 milhões transportados em setembro.

As exportações de petróleo de Angola foram assim revistas em alta face aos dados apresentados em 17 de setembro, segundo os quais o valor previsto era o mais baixo desde pelo menos o princípio de 2008.

