"Há três aspetos únicos na exploração de gás em Moçambique, que são o facto de o país estar no meio do mapa e ser ideal para exportar para a Ásia e para a Europa, ter uma grande concentração de reservas num raio geográfico pequeno e não estar alinhado com nenhuma jurisdição política, podendo, por isso, vender para todos os países", disse Paul Taylor.

Num 'webinar' sobre a exploração de gás natural em Moçambique, o responsável do Standard Bank pelo departamento dos investimentos em petróleo e gás lembrou que "Moçambique está apenas quatro níveis abaixo da África do Sul em termos do 'rating' atribuído pela Standard & Poor's" e mostrou-se esperançado que haja bons desenvolvimentos neste setor no segundo semestre deste ano.