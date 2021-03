"Este é mais um projeto há muito esperado em Santo Antão. Porto Novo vai ser dotado de um porto marítimo com valências de porto de pesca, de recreio náutico e de cruzeiros", afirmou Ulisses Correia e Silva, durante a apresentação pública do projeto técnico da obra, que levou dois anos a terminar.

Em causa estão trabalhos no prolongamento do molhe em 270 metros e a reconfiguração do interior daquele porto, que segundo a consultora Proman, autora do projeto técnico, representam um investimento total combinado a rondar os 4.290 milhões de escudos (38,9 milhões de euros).

O chefe do Governo admitiu tratar-se de um projeto "muito exigente" e "concreto" para a ilha de Santo Antão, garantindo que "será concretizado" e realçando a sua importância: "Para podermos ter a base da fase seguinte, que é a questão de viabilidade financeira e a procura do financiamento, que seguramente estará no role das nossas prioridades".

O projeto para aquele porto, construído em 1962, permitirá a atracação simultânea de dois navios de cabotagem e de um navio de cruzeiro com comprimento com cerca de 200 metros, além de melhorar as condições de navegabilidade na bacia de manobras daquele porto, que juntamente com o da ilha vizinha de São Vicente movimenta mais de metade dos passageiros nas ligações marítimas domésticas.

"É um projeto exigente pelo investimento, mas que se justifica pelos retornos que induz no turismo e na pesca serão fortemente alavancados", justificou Ulisses Correia e Silva.

Ainda este mês foi apresentado pelo Governo o projeto de viabilidade técnica para a construção em Santo Antão do quinto aeroporto internacional de Cabo Verde.

PVJ // PJA

Lusa/Fim