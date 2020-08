"A politização tem sido uma arma poderosa de descomprimir a determinação e a vontade política do lado de quem detém o poder", disse Rui Gomes, em entrevista à Lusa.

"As distrações são constantes e a falta de confiança na liderança tornou-se uma epidemia incurável. É essa parte não económica que poderá vir a afetar o desempenho das pessoas e das instituições responsáveis pelas medidas propostas para a recuperação da economia pós-covid-19", sublinhou.

Rui Gomes liderou nos últimos dois meses uma comissão criada pelo Governo timorense para preparar um Plano de Recuperação Económica (PRE) que ajude a reativar a economia nacional, com medidas a curto, médio e longo prazo, para estancar a perda de empregos e rendimentos, corrigir a "fraqueza estrutural e a incapacidade do tecido produtivo nacional em gerar empregos produtivos com um nível de produtividade que gere rendimentos satisfatórios".

O ex-ministro mostrou-se otimista sobre uma "retoma da economia em U", depois de anos de crise política e do impacto da pandemia covid-19, mas considera que o principal risco é "a politização do PRE, como tem sido a prática em Timor-Leste".

"O instrumento é bom, mas as pessoas têm de estar confiantes naquilo que fazem. Por falta de leitura e conhecimento das coisas, as pessoas (principalmente os políticos) tendem sempre a levar pelo lado político das coisas", referiu.

Apostando num plano "centrado nas pessoas", Rui Gomes sustentou que até aqui tem-se relegado para segundo plano o capital humano, com políticas viradas para o capital físico.

O nível de formação de capital humano "é muito baixo, em termos absolutos e em relação à maioria dos países vizinhos", porque "se tem optado por investir significativamente em capital físico", nomeadamente infraestruturas.

Prova disso são os sucessivos Orçamentos Gerais do Estado que "ao longo de mais de uma década não estavam virados para as pessoas", contrário ao discurso político.

Nos nove anos entre 2011 e 2019, os investimentos nos setores de Saúde, Educação, Agricultura/Irrigação e Turismo, receberam uma verba total do Fundo de Infraestruturas de cerca de 83 milhões de dólares (70,3 milhões de euros).

Um "nítido contraste com os 3.066 milhões de dólares afetos ao capital físico, 37 vezes mais que a verba afeta" aos setores referidos.

"É certo que há a necessidade de colocar uma fatia maior na formação bruta do capital físico; mas o que tem acontecido é que durante a última década esse investimento tem sido mais nas estradas, que não edifícios, cujos custos são demasiado elevados para os cofres do Estado para a sua construção e, eventualmente, manutenção", afirmou.

"Muitos destes investimentos estão nitidamente sobredimensionados, levando a um desperdício significativo de recursos que poderiam ser melhor aplicados noutras atividades do Estado", sustentou.

Daí que, defendeu, é precisa "uma mudança de direção" face ao investimento no campo das infraestruturas", com queda nas receitas petrolíferas e na "rentabilidade potencial dos projetos previstos" para o Mar de Timor.

"Não quero com isso dizer que os grandes projetos devem ser esquecidos. Mas podemos estar confiantes de que os grandes projetos são de qualidade e produzem efetivamente efeitos positivos na economia e na sociedade timorense - onde 66% da população vive da agricultura de subsistência e a pobreza afeta mais de 40% -, particularmente no que toca à oferta e consumo nacionais e na melhoria do seu capital físico e humano? Qual é o nível de execução dos grandes projetos?", questionou.

Neste quadro, Rui Gomes considerou o PRE "realista" e sublinhou a sua "boa recetividade", notando que o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, deu instruções "para os trabalhos de ajustamentos necessários das medidas propostas face aos programas e atividades desenvolvidas" pelos vários ministérios e agências autónomas, "incluindo a construção de indicadores de monitorização e avaliação da implementação do PRE".

"A grande maioria das medidas propostas foi devidamente ajustada. Está a decorrer o exercício da orçamentação das medidas propostas para o próximo OGE", sublinhou.

Ainda assim, e perante potenciais riscos na implementação, que condicionem a eficácia do plano, Rui Gomes defendeu a necessidade de "simplificar os processos e de envolver menos partes a fim de evitar a dispersão de recursos escassos em muitas áreas".

Indicar um órgão do Estado para desempenhar o papel de coordenador geral, e que siga de perto "quem faz o quê, quando e onde", definir claramente responsabilidades e expetativas, atribuir-lhes recursos "adequados" e alcançar resultados "concretos e mesuráveis" são outras exigências.

"Aquele que poderia ser o principal constrangimento à implementação, claramente não existe: há claramente vontade política", disse.

Num país onde, tradicionalmente, se questiona a eficácia da implementação de planos de desenvolvimento, Rui Gomes explicou que depois do planeamento e aprovação política, é precisar concretizar as medidas.

Para isso, e depois da aprovação dos OGE, deve-se "organizar a monitorização, a coordenação e assegurar níveis elevados de execução para que haja um impacto efetivo na criação de emprego, no aumento dos rendimentos, no crescimento económico e, consequentemente, na melhoria das condições de vida dos (...) cidadãos", disse.

"O grande esforço e que torna de valor e eficaz o que foi feito é o que vem a seguir. Exigirá muito trabalho e muita eficácia. O Governo já tem um instrumento fundamental para a sua atuação até ao fim do seu mandato", afirmou.

