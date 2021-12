O responsável é presidente do grupo MBM, 'holding' de investimento da família real do Dubai.

O xeque, que é membro da família real, visitou o Pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai no início de outubro.

Questionado sobre essa experiência, Mohammed bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum afirmou que "foi ótima".

Aliás, "a Expo é um lugar incrível para os países se apresentarem", acrescentou o xeque.

A Expo 2020 Dubai, que foi adiada um ano por causa da covid-19, arrancou em outubro e é o primeiro mega evento a decorrer durante a pandemia.

Questionado sobre como tem corrido, até agora, a exposição mundial, o responsável disse que "o evento tem sido incrível".

O tema da exposição mundial é "Conectar Mentes, Criando o Futuro" [Connecting Minds, Creating the Future], e está assente "na crença de que reunir o mundo pode catalizar um troca de novas perspectivas e inspirar ações para fornecer soluções da vida real para os desafios reais do mundo", prosseguiu.

"Acreditamos que superou em muito todas as expectativas e pretendemos levar adiante o espírito do que se está a tentar alcançar no futuro", rematou o presidente do grupo MBM.

O xeque Mohammed bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum inicia hoje uma visita a Portugal numa missão empresarial, que decorre até 09 de dezembro.

A Expo 2020 é a primeira exposição mundial realizada na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia (MEASA, na sigla inglesa), no ano do jubileu de ouro dos Emirados Árabes Unidos.

ALU // EA

Lusa/Fim