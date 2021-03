Pelas 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1886 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1859 dólares.

No entanto, o euro caiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1894 dólares.

O Congresso dos EUA prepara-se para a adoção final, na quarta-feira, do plano de incentivo bilionário do Presidente Joe Biden, desenhado para travar a crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

O texto da proposta, com mais de 600 páginas, foi aprovado no Senado, na manhã de sábado, após uma maratona de negociações, tendo sido devolvido hoje à Câmara de Representantes, onde uma primeira votação processual para a sua adoção deverá realizar-se ainda esta noite.

Quando chegou à Casa Branca, em janeiro, Biden prometeu conseguir fazer aprovar no Congresso um plano de 1,9 biliões de dólares (cerca de 1,6 biliões de euros) para ajudar o país a minorar o efeito da crise económica.

Os Estados Unidos registaram 749 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, além de 52.164 casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumularam 525.728 óbitos e 29.041.230 casos da doença.

Divisas...............hoje................segunda-feira

Euro/dólar............1,1886....................1,1859

Euro/libra............0,85574..................0,85687

Euro/iene.............129,01....................129,10

Dólar/iene............108,54....................108,87

PE (RJP/JMC) // EA

Lusa/Fim